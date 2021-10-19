Пересильд и Шипенко не подключали к эксперименту по симуляции посадки на Луну

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко не принимали участие в эксперименте "Созвездие-ЛМ", в ходе которого проигрывалась ситуация с посадкой на Луну и выходу на ее поверхность после посадки. Об этом сообщила Пересильд во время пресс-конференции в ТАСС.

"Нет, мы бы согласились", - сказала актриса в ответ на соответствующий вопрос.

В свою очередь Шипенко пошутил, что им теперь осталось только полететь на Луну. "Ну да, нам теперь только на Луну осталось. Но пока не зовут. <…> Сейчас отойдем чуть-чуть и начнем подготовку к лунному полету. Шучу, таких планов пока нет", - отметил он.

При этом космонавта Олега Новицкого подключили к эксперименту в понедельник.

Эксперимент "Созвездие-ЛМ" проводится в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина с 2013 года. Его основной задачей является оценка операторской деятельности космонавтов после длительных космических полетов. Эксперимент включает имитацию спуска на Луну или Марс с помощью центрифуги. Второй этап предполагает оценку возможности выполнения космонавтами операций по подготовке систем скафандра, комплекса средств шлюзования к внекорабельной деятельности и отработку операций на поверхности.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союза МС-18"), который совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск 17 октября. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.