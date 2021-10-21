Первую частную космическую станцию планируется создать к 2027 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Первая независимая коммерческая космическая станция может быть создана к 2027 году. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте американской корпорации Lockheed Martin.

Ожидается, что над проектом станции Lockheed Martin будет работать совместно с частными американскими компаниями Nanoracks и Voyager Space в сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Проект, получивший название Starlab (звездная лаборатория - англ.), ставит целью "проведение важных научных исследований, стимулирование производства и поддержание американского присутствия на низкой околоземной орбите". "Ожидается, что начальной готовности к эксплуатации Starlab удастся достигнуть к 2027 году", - указывается в документе.

Планируется, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории. На станции на длительной основе смогут размещаться четыре астронавта. Кроме того, Starlab сможет принимать космических туристов и участвовать в реализации тех или иных коммерческих и бизнес-проектов.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние Международной космической станции (МКС) оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году. Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.