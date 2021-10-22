В центре "Прогресс" заявили, что доработка "Союза-СТ" под пуски с Куру не потребуется

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Доработка "Союза-СТ" под пилотируемые пуски, если РФ и Франция договорятся об использовании стартового комплекса "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) в этих целях, не потребуется. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Там будут доработки по наземному оборудованию. По ракете, я думаю, что нет", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам гендиректора предприятия, установка системы аварийного спасения, которая используется при запусках экипажей в космос, не требует доработки ракеты. "Его [САС] можно взять и привезти, он в цехе лежит, там просто некуда его положить. Проблем я не вижу", - пояснил он.

Как подчеркнул гендиректор предприятия, при пилотируемых пусках с космодрома Куру может возникнуть проблема спасения экипажа. "Там же стартовый комплекс на берегу океана и космонавты в случае аварии (как в 2018 году, когда они приземлились в 350-380 км от места старта) окажутся в Атлантическом океане. Надо как-то сопровождать постоянно какими-то самолетами, судами", - сказал Баранов.

Обычно носители, отметил гендиректор РКЦ, адаптируются под конкретную миссию, так как у каждого запускаемого аппарата своя конфигурация. "Это не очень емко, но это работа, которая каждый раз есть", - добавил он.

О пилотируемом старте

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции сообщил журналистам, что с французскими коллегами обсуждается возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвианском космическом центре, под пилотируемые программы, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции.

Ранее гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов в интервью ТАСС сообщил, что стартовому комплексу в случае пилотируемых пусков потребуется доработка мобильной башни обслуживания, создание инфраструктуры для размещения и предполетной подготовки космонавтов.

РКЦ "Прогресс" производит ракету "Союз-СТ", которую запускают с космодрома Куру. Сейчас предприятие создает также перспективный носитель "Союз-5", на производство которого в 2019 году Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ "Прогресс" заем на сумму 750 млн рублей.