Запуск ракеты Ariane 5 отложили

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Французская корпорация Arianespace отложила запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками из-за дополнительных технических проверок состояния наземного оборудования. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"В связи с дополнительными проверками наземного оборудования полет, который был изначально запланирован на 22 октября, отменен", - говорится в сообщении. Новая дата запуска уточняется, отметили в компании.

В Arianespace подчеркнули, что ракета, а также спутники SES-17 and SYRACUSE 4A находятся в стабильном и безопасном состоянии на стартовой площадке.

Ранее сообщалось, что ракета Ariane 5 с геостационарным спутником связи SES-17, который будет эксплуатировать глобальный спутниковый оператор SES S.A., и спутником Syracuse 4A, созданным в интересах Министерства обороны Франции, должна была стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане.