Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура 25 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе утром 25 октября", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация разместила на своем сайте фотографии пакета первой и второй ступеней ракеты, на них были видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.