Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Французская корпорация Arianespace отчиталась в субботу об успешной проверке всех систем ракеты-носителя Ariane 5 и анонсировала ее запуск с космодрома Куру в Гвиане на 24 октября.

"Проверки оборудования завершены, аномалия была выявлена и исправлена <...>", - говорится в Twitter компании. Запуск состоится 24 октября (23 октября по местному времени) в 03:41 мск, отмечает Arianespace.

Ранее Arianespace отложила запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками из-за дополнительных технических проверок состояния наземного оборудования. Изначально он должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября. В Arianespace тогда подчеркнули, что ракета, а также спутники SES-17 and SYRACUSE 4A находятся в стабильном и безопасном состоянии на стартовой площадке.

Спутник SES-17 принадлежит оператору спутниковой связи SES S.A и призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Разработанный компанией Thales Alenia Space аппарат имеет массу 6,4 т, а срок его службы оценивается в 15 лет.

Спутник SYRACUSE 4A, также разработанный Thales Alenia Space, принадлежит Министерству вооруженных сил Франции и призван обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Кроме французских ВС, он также сможет обеспечивать нужды "операторов из Европы и НАТО". Масса аппарата составляет 3,8 т, срок службы - 15 лет.