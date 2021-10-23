Space Adventures больше не планирует отправлять туристов в космос на корабле Crew Dragon

ТАСС, 23 октября. Компания Space Adventures отказалась от планов по организации орбитальных полетов на корабле Crew Dragon компании SpaceX с космическими туристами на борту. Об этом в пятницу сообщил специализированный портал Space News со ссылкой на заявление представителя компании Стейси Тирн.

"Миссия была предложена большому количеству наших потенциальных клиентов, однако сочетание цены, сроков и опыта не было оптимальным в тот момент, и наш контракт со SpaceX истек. Мы надеемся вернуться к этому предложению в будущем", - сообщила она порталу.

В феврале 2020 года SpaceX подписала соглашение с компанией Space Adventures о доставке на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon. Согласно ему, до четырех туристов могли совершать полеты продолжительностью до пяти суток. В ходе полета стыковка корабля с МКС не планировалась. Ожидалось, что первая группа туристов отправится в космос в начале 2021 года.

Space Adventures уже организовывала полеты туристов на орбиту. С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).