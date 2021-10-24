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Рогозин: человечество часто сталкивается с необъяснимыми явлениями и объектами

Глава NASA Билл Нельсон ранее рассказал, что пилоты видели некие летающие объекты, но не знают, что это такое
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что человечество часто сталкивается с объектами и явлениями, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки.

"Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал, что пилоты видели некие летающие объекты, но не знают, что это такое. "Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля - единственное место обитания формы жизни", - сказал Нельсон во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

В июле 2018 года глава Роскосмоса назвал наиболее интересными ему направлениями исследования космоса поиск внеземной жизни и способов спасения планеты от столкновения с астероидами. Рогозин тогда уточнил, что жизнь на других планетах может иметь форму клеток, микроорганизмов, также могут существовать признаки былой жизни.

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