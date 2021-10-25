Ракету с наклейками под хохлому вывезли на стартовый комплекс Байконура

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" установлена на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В соответствии с решением Государственной комиссии 25 октября 2021 года ракету космического назначения "Союз-2.1а" / "Прогресс МС-18" вывезли на стартовый комплекс площадки № 31", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, транспортировка ракеты началась в 05:30 мск. Сразу после операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты. Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация разместила на своем сайте фотографии пакета первой и второй ступеней ракеты, на них были видны наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.