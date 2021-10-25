На стенде Роскосмоса в Дубае показали мобильный манипулятор для космического робота

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) впервые за рубежом представил на стенде Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае средство для подготовки космонавтов к управлению антропоморфным роботом.

Представитель Центра подготовки космонавтов пояснил ТАСС, что мобильный комплект был введен в эксплуатацию в июне и впервые представлен на форуме "Армия-2021".

Манипулятор создан в рамках подготовки к эксперименту по выводу на орбиту антропоморфного робота. Он представляет собой мобильное рабочее место универсального компьютерного стенда робототехнической системы, одна из основных частей которого - это задающее устройство копирующего типа. "Как экзоскелет, оно копирует повороты всех суставов за счет датчиков углового положения", - пояснил специалист.

Он отметил, что подобное оборудование существует уже давно, но в стационарном виде. "У нас есть и другой комплект, но он стационарный. Когда готовили эксперимент "Испытатель", пришли к выводу, что времени на подготовку было мало, и неплохо было иметь возможность проводить подготовку, например, на Байконуре. Поэтому было принято решение о необходимости создания мобильного комплекта", - сказал он, добавив, что стационарный костюм имеет обратную силомоментную связь, но весит более 50 кг.

Помимо мобильного рабочего места для управления антропоморфным роботом на стенде Роскосмоса представлены макеты многофункционального лабораторного модуля "Наука", орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля ТЭМ. Демонстрируется и макет запуска ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того, на стенде представлены ЦЭНКИ, "Главкосмос" (входит в Роскосмос) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

В конце марта НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор", который побывал на МКС) подписало контракт с РКК "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появится в феврале 2022 года. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. В конце января в организации сообщили ТАСС, что работы по созданию робота начались 1 декабря 2020 года.

Об астронавтическом конгрессе

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.