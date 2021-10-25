Посетители конгресса астронавтики могут виртуально побывать на МКС на стенде Роскосмоса

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) представила на стенде Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае систему виртуальной реальности "Одиссей", при помощи которой у посетителей есть возможность почувствовать себя космонавтом, работающим в открытом космосе на МКС.

Как передает корреспондент ТАСС, посетители могут при помощи виртуальных очков и специальных манипуляторов представить себя космонавтом, вышедшим в открытый космос для работы на российском сегменте МКС.

"Сам софт используется для планирования внекорабельной деятельности, формирования циклограммы, последовательности операций и прочего. Часть его имеется в виде VR-тренажера. Тренажер используется перед подготовкой выхода в открытый космос, чтобы космонавт знал, как действовать и куда направляться", - пояснил ТАСС ведущий инженер РКК "Энергия" Дмитрий Ахмедов.

Он уточнил, что в системе российский сегмент МКС отрисован вплоть до болтика, за исключением нового модуля "Наука".

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.