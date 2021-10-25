Рогозин сообщил, что "Сфера" будет включать пять спутниковых группировок для телекома

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Россия тоже приняла решение формировать пять орбитальных группировок связи и пять орбитальных группировок наблюдения", - сказал Рогозин во время выступления на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

Согласно презентации, представленной главой Роскосмоса, в "Сферу" будут входить группировки связи "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф", "Марафон IoT". Наблюдение в различных диапазонах будет обеспечено группировками "Смотр", "Беркут-О", "Беркут-S", "Беркут-VD", "Беркут-X,L,P".

"Речь идет и о широкополосном доступе в интернет и об интернете вещей. В части спутников наблюдения речь идет прежде всего о радиолокационных аппаратах, которые смогут обеспечить освещение обстановки в Арктике", - пояснил Рогозин.

Гендиректор госкорпорации добавил, что в 2022-2023 годах начнутся запуски прототипов этих космических аппаратов. "То есть мы начинаем формировать орбитальную группировку со следующего года", - добавил он.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.