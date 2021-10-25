Рогозин: корабли SpaceX наработали достаточный опыт для отправки на них космонавтов РФ

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов.

"С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей", - заявил Рогозин журналистам на 72-м Международном астронавтическом конгрессе.

По словам главы Роскосмоса, во вторник может быть затронута тема перекрестных полетов на переговорах с NASA. "Думаю, завтра, когда будем встречаться с моей американской коллегой из NASA, обсудим этот вопрос, однозначно, и будем обсуждать предметно космонавтов, которые полетят на Crew Dragon, и готовы обсуждать американских астронавтов, которые полетят на "Союзе".

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.