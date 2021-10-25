Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса "Крыло-СВ" будет создан в конце 2022 года, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

"Этот проект называется "Крыло-СВ". Мы планируем в конце следующего года создать прототип этого аппарата", - сказал Рогозин.

Он отметил, что России не подходит технология, которую использует компания SpaceX. "По баллистическим расчетам, если мы стартуем с космодрома Восточный, место посадки ракетных блоков - граница Охотского моря и нашего дальневосточного берега, Хабаровского края. Это зона совершенно необжитая, и место, чтобы забрать наш ракетный модуль, представляется крайне сложным", - пояснил он.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая 2019 года. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

В США в настоящее время возвращаемые ступени есть в ракетах Falcon компании SpaceX, в ракете New Shepard компании Blue Origin. Многоразовые ракеты также разрабатываются в Китае и Европе.