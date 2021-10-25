Система стыковки на "Науке" готова к приему нового модуля на МКС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Стыковочный узел многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на МКС готов к приему нового узлового модуля "Причал". Об этом сообщил в понедельник космонавт Петр Дубров, который сейчас находится на борту станции.

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Дубров напомнил, что главным событием прошлой недели на МКС стала перестыковка корабля "Прогресс МС-17" с модуля "Поиск" на "Науку".

"В сентябре мы с Олегом Новицким уже стыковались к тому же узлу модуля "Наука", но это было в ручном режиме. Теперь грузовик смог пристыковаться в автоматическом, и все прошло без замечаний. А это значит, что система стыковки готова к приему нового узлового модуля "Причал" в ноябре", - написал космонавт на своей странице в "Инстаграме".

Дубров также отметил, что грузовой корабль больше суток находился в свободном полете, отдалившись от станции почти на 200 км и сблизившись снова.

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске "Науки" проблемы и учтет их при запуске узлового модуля, который запланирован на 24 ноября.