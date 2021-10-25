{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Blue Origin и Sierra Space планируют построить коммерческую космическую станцию

Станция должна начать функционировать в период между 2025 и 2030 годами

ТАСС, 25 октября. Американские компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить коммерческую космическую станцию. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте компаний.

"Blue Origin и Sierra Space сегодня объявили о планах по [созданию] коммерческой <...> космической станции Orbital Reef, которая будет располагаться на низкой околоземной орбите", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Blue Origin.

Помимо них в проекте примут участие компании Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions, а также Университет штата Аризона.

Согласно релизу, станция начнет функционировать в период между 2025 и 2030 годами.

Теги
США
Система стыковки на "Науке" готова к приему нового модуля на МКС
Грузовой корабль больше суток находился в свободном полете, отдалившись от станции почти на 200 км и сблизившись снова
Читать полностью