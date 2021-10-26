В России считают, что Договор о космосе 1967 года применим в отношении ресурсов Луны

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что принципы и нормы Договора о космосе 1967 года в полной мере применимы в отношении ресурсов Луны и иных небесных тел. Об этом заявила в понедельник представитель миссии РФ при ООН Глория Агаронова, выступая в четвертом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Дипломат отметила важность "развития широкого международного сотрудничества в вопросах исследования и использования космического пространства при ключевой роли Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права, кодифицированных, в частности, в Договоре о космосе 1967 года". Россия выступает в поддержку "всестороннего обсуждения темы освоения и использования космических ресурсов в рамках Генассамблеи ООН и ее комитета по космосу", - продолжала она.

"Искусственное форсирование согласования правил и стандартов деятельности в области космических ресурсов вне комитета несет серьезные риски, - предупредила представитель постпредства России при ООН. - Исходим из того, что в отношении космических ресурсов, включая ресурсы Луны и иных небесных тел, в полной мере применимы принципы и нормы Договора о космосе 1967 года".

Россия, как сообщила дипломат, приветствует заявки Анголы, Бангладеш, Кувейта, Панамы и Словении на присоединение в качестве полноправных членов к Комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях.