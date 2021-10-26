Япония запустила новый спутник для собственной системы позиционирования

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries во вторник осуществила запуск ракеты-носителя H-2A с новым спутником для системы глобального позиционирования. Прямая трансляция запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась на сайте корпорации.

Аппарат "Митибики" ("Указывающий путь") должен заменить самый первый спутник из аналогичной серии, выведенный на орбиту еще в 2010 году. Группировка по-прежнему будет насчитывать четыре спутника, однако к 2023 году их число планируется довести до семи.

Особенность японской системы позиционирования, получившей название QZSS, заключается в высокой степени шифрования сигналов. Как утверждается, это дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.

Отмечается, что эти спутники способны определять координаты объектов на поверхности Земли в зоне своей работы с погрешностью порядка 6 см. У американской GPS она составляет примерно 10 м. В Японии уже создана компания, которая будет предлагать услуги "Митибики" для автомобильной навигации, систем управления беспилотными машинами, а также предоставлять ее возможности зарубежным клиентам.