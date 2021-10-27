Презентация проекта "Вызов". Видеотрансляция

Роскосмос

В ОАЭ проходит презентация проекта "Вызов". В мероприятии участвуют генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов а также кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Пересильд и Шипенко провели на борту МКС 12 суток, где снимали художественный фильм.

27 октября на площадке Al Wasl Plaza на Экспо проходит международная конференция, посвященная актуальным вопросам освоения космического пространства, международной кооперации и инновациям, появлению новых видов деятельности, связанных с космосом.