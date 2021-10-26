Рогозин сообщил, что в 2022 году ожидается четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Четыре пуска российских ракет "Союз" планируется с космодрома Куру во Французской Гвиане в следующем году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на брифинге во вторник.

"В 2022 году четыре пуска ["Союза"] запланировано [с космодрома Куру]", - сказал Рогозин.

По его словам, в Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков по федеральной космической программе.

Рогозин отметил, что один из рассматриваемых вариантов продолжения сотрудничества - пилотируемые пуски с космодрома Куру. Для этого потребуется модернизация мобильной башни обслуживания.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии принимают участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представляют свои достижения и обсуждают планы будущих миссий по освоению космоса.