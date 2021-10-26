Рогозин заявил, что "Луна-27" будет полноценным международным проектом

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Российская автоматическая станция "Луна-27" станет международным проектом, заявил во вторник на брифинге глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Луна-27", я думаю, будет уже полноценным международным проектом", - сказал Рогозин.

Он отметил, что, в частности, обсудил проект с французскими специалистами, у которых есть технологии, связанные с обработкой водяного льда.

"Лед - это вода, это водород. То есть фактически топливо для ракетных двигателей. Вот такой интересный проект мы сегодня неожиданно обсудили. Я пригласил их специалистов в Россию, и уже связались с нашими специалистами", - пояснил глава Роскосмоса.

Первая в России со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.