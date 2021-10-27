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ЕКА обсуждает возможность участия в российско-китайской лунной станции

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждает со странами, которые в него в ходят, возможность участия в российско-китайском проекте Международной научной лунной станции. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"На данный момент ЕКА продолжает внутреннее обсуждение со странами-участницами возможность участия в проекте Международной научной лунной станции", - отметил Пишель.

В марте этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

В конце мая заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что госкорпорация и Китайское национальное космическое управление пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции.

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