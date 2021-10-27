Жители планеты в ноябре увидят частное затмение Луны и пик звездопада Леониды

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Частное затмение Луны с максимальной фазой 0,97 произойдет 19 ноября и будет видно жителям восточных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московского планетария.

"19 ноября в 12:04 мск произойдет частное затмение Луны <…>. Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск), а в момент максимальной фазы, в 12:04 мск, будет выглядеть практически как полное (0,97) с ярко освещенным южным краем Луны", - сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов России, при этом с начала и до конца его можно будет наблюдать с территории Дальневосточного федерального округа, также отметили в планетарии.

"Затмение невозможно будет увидеть в Москве, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом", - отметили астрономы.

В ночь с 17 на 18 ноября ученые также прогнозируют максимальную активность метеорного потока Леониды, который наблюдается ежегодно с 6 по 30 ноября. Они ожидают до 15 метеоров в час, которые можно будет увидеть при безоблачном небе и отсутствии лунной подсветки.