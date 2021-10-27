Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Китай в среду вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Jilin-1 Gaofen 02F. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся в 14:19 по местному времени (09:19 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Он был осуществлен при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A.

"Спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск признан полностью успешным", - указывает телеканал.

Этот запуск стал 12-м по счету для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.