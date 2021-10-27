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Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями

По словам главы Роскосмоса, сообща проще решать крупные космические проекты

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что странам полезно делиться друг с другом технологиями.

"Никогда не плохо делиться своими технологиями. Когда вы делитесь своими технологиями, это не означает, что вы не можете создать еще более совершенные технологии. Второе - вы прокладываете другим странам дорогу в космос, и это подтверждает ваши лидерские качества", - сказал глава Роскосмоса в среду во время сессии "Международная кооперация в области космической деятельности" на Экспо-2020 в Дубае.

Он подчеркнул, что сообща проще решать крупные космические проекты.

"Что качается наших проектов, то нет ни одного проекта, который мы не готовы были бы сделать сообща", - сказал Рогозин.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичОАЭРоссия
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