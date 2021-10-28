Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-18". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/NASA

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" стартует с космодрома Байконур. Первая и вторая ступени ракеты украшены хохломской росписью в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Стыковка "Прогресса" с МКС ожидается 30 октября.

Корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.