"Прогресс" с едой для новогоднего стола космонавтов запустят с Байконура 28 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным кораблем "Прогресс МС-18" будет запущена с космодрома Байконур в ночь на четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов <...> на 28 октября 2021 года в 03:00:32 по московскому времени (резервная дата - 29 октября) запланирован пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18" с космодрома Байконур", - отметили в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя и будет находиться в автономном полете. Стыковка с МКС намечена на 30 октября.

На ракету нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

Еда для космонавтов

Ранее космонавт Петр Дубров в видео, опубликованном на YouTube-канале Роскосмоса, сообщил, что члены экипажа ждут сюрпризы из дома на грузовом корабле "Прогресс МС-18".

"Поскольку следующий грузовик придет только в феврале, то на этом мы ожидаем получить подарки к предстоящим праздникам: Новому году, январским, февральским. Конечно же, будут посылки из дома, сюрпризы, письма", - сказал Дубров.

В свою очередь завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на корабле "Прогресс МС-18" будут доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. "Икру (красную, черную) не просили. Нет икры в этот раз", - отметил он.

Грузы

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Корабль пробудет в составе МКС до конца весны следующего года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.