Ракета "Союз" с символикой 800-летия Нижнего Новгорода стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя и будет находиться в автономном полете. Его стыковка с Международной космической станцией (МКС) намечена на 04:34 мск 30 октября.

На ракету нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, которое сегодня входит в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" находятся наборы питания, в том числе для новогоднего стола, а космонавт Петр Дубров рассказал, что члены экипажа ждут сюрпризы из дома и подарки к праздникам.