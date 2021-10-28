Корабль "Прогресс" с едой для новогоднего стола космонавтов вывели на орбиту

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-18", запущенный с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Его полет к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с российским сегментом станции намечена на 04:34 мск 30 октября.

Ракета-носитель с "грузовиком" стартовала в 03:00 мск с космодрома Байконур. На нее были нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракете находилась символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" находятся наборы питания, в том числе для новогоднего стола, а космонавт Петр Дубров рассказал, что члены экипажа ждут сюрпризы из дома и подарки к праздникам.