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Рогозин заявил, что пусковой стол стартовой площадки "Ангары" на Восточном собран

Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пусковой стол для ракеты-носителя "Ангара" собран на космодроме "Восточный". Об этом в четверг в своем официальном Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны", - заявил он.

Ранее Рогозин заявлял, что строительные работы на стартовой площадке завершатся в 2022 году, а после этого на объекте приступят к работе технологи Роскосмоса и начнутся автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.

Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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