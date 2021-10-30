"Прогресс" с едой для новогоднего стола космонавтов пристыкуется к МКС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18" с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на утро субботы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 30 октября 2021 года в 04:34 мск", - отметили в госкорпорации.

Ранее космонавт Петр Дубров в видео, опубликованном на YouTube-канале Роскосмоса, сообщил, что члены экипажа ждут сюрпризы из дома, которые им доставит "Прогресс МС-18".

"Поскольку следующий грузовик придет только в феврале, то на этом мы ожидаем получить подарки к предстоящим праздникам: Новому году, январским, февральским. Конечно же, будут посылки из дома, сюрпризы, письма", - сказал Дубров.

В свою очередь завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на корабле "Прогресс МС-18" будут доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. "Икру (красную, черную) не просили. Нет икры в этот раз", - отметил он.

Грузы

Предполагается, что корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Корабль пробудет в составе МКС до конца весны следующего года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-18" стартовала в 03:00 мск с космодрома Байконур. На нее были нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракете находилась символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.