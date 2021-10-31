Запуск спутника "Скиф-Д" запланировали на конец сентября 2022 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Запуск спутника "Скиф-Д" на круговую орбиту высотой 8 070 км запланирован на конец сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"Скиф-Д" будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8 070 км. Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, уточнили в госкорпорации, компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в состав Роскосмоса) начала работы по созданию экспериментального космического аппарата "Скиф-Д".

"Специалисты ИСС разрабатывают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях кооперации ведется разработка и изготовление комплектующих", - отметили в госкорпорации.

Предполагается, что "Скиф-Д" войдет в одноименную спутниковую группировку для отработки новых технических решений по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса России.