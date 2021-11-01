Комитет Генассамблеи ООН одобрил три резолюции России по космосу

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил в понедельник три российские резолюции - о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о неразмещении первыми оружия в космосе, а также о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.

Соавторами первого документа выступили Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия и Узбекистан. В тексте подчеркивается, что исключение космического пространства из сферы гонки вооружений и его сохранение для мирных целей должны стать "неукоснительной нормой политики государств и общепризнанным международным обязательств". Содержатся призывы "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой", а также добиваться "скорейшего достижения соответствующих надежно контролируемых юридически обязывающих многосто ронних соглашений".

В резолюции о неразмещении подчеркивается важность "скорейшего начала субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве".

Соавторами текста о мерах доверия являются США и Китай. В документе, в частности, содержится призыв к странам "продолжать представлять на соответствующих форумах информацию о конкретных односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мерах транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности".

Генеральная Ассамблея должна проголосовать по резолюциям в декабре.