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NASA отложило дату отправки миссии Crew-3 на МКС как минимум до 6 ноября

Запуск отложили из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило отправку третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа как минимум до 6 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского космического ведомства.

Агентство уточнило, что речь идет о "незначительных проблемах со здоровьем", не уточнив, о ком из астронавтом идет речь. Ранее запуск уже был отложен с 30 октября на 1 ноября из-за плохих погодных условий.

Окно для запуска теперь откроется в 23:36 6 ноября (06:36 мск 7 ноября).

На борту космического корабля компании SpaceX должны были находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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