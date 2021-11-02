Остатки китайской ракеты-носителя CZ-2F упадут в южной части Тихого океана

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Остатки ракеты-носителя CZ-2F, доставившей в середине октября на китайскую орбитальную станцию корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами, вскоре упадут в южной части Тихого океана. Об этом сообщило во вторник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, обломки уже вошли в атмосферу Земли. Большая их часть, согласно заявлению, сгорит, так и не достигнув поверхности нашей планеты.

Старт "Шэньчжоу-13" состоялся 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск, 15 октября) на площадке космодрома Цзюцюань в Северном Китае. Через девять с половиной часов тайконавты вошли в главный модуль станции и приступили к операциям по ее обслуживанию и эксплуатации. На орбите они пробудут шесть месяцев.

Китайская космическая станция

Запуск "Шэньчжоу-13" - шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует выполнить работы второй стадии, когда будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого управление программы пилотируемых космических полетов страны отправит на орбиту еще шесть аппаратов, из них два - модули "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" (космическая лаборатория "Небесная мечта"), еще два - пилотируемые, а остальные - грузовые.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.