Земля 5 ноября окажется максимально близко к Урану

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Расстояние между Землей и Ураном, входящим в так называемое противостояние в Солнцем, будет минимальным в этом году 5 ноября, что создаст наилучшие условия для наблюдений за планетой. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В пятницу, 5 ноября 2021 года, в 3:00 мск Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км (18,73 а. е.), а видимый диаметр планеты - наибольший в году (3,7 угловые секунды)", - сказали ТАСС в планетарии.

С каждым годом Уран располагается все выше в небе северных широт. Наилучшим временем для его наблюдений будет период с осени и до конца зимы, считают астрономы.

Противостоянием планет называют расположение небесных тел, при котором их центры оказываются на одной линии, при этом Земля находится между Солнцем и "противостоящей" ему планетой.

"Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли, а ее диск полностью освещен Солнцем", - также пояснили в планетарии.