Следующий запуск спутников по программе OneWeb запланировали на конец декабря с Байконура

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb намечен на конец декабря со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск спутников OneWeb запланирован на 27 декабря.

В 2021 году основная часть пусков (пять) по программе была проведена с космодрома Восточный. Еще два - с Байконура, оттуда же ожидается старт ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb 27 декабря.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.

Британские космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.