{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Окончательные сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года

Ближайшей датой отправки с точки зрения баллистических требований является 25 мая, отметил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение по срокам запуска первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" будет принято в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Окончательное решение по дате запуска будет приниматься где-то в марте-апреле, когда будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата", - отметил Митрофанов.

По словам ученого, ближайшей датой, когда на естественный спутник Земли можно отправить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" с точки зрения баллистических требований, является 25 мая 2022 года. Хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года. "Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года", - добавил он.

Митрофанов уточнил, что сейчас все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина, по ним нет никаких проблем и замечаний.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с межпланетной автоматической станцией "Луна-25" запланирован на май-июль 2022 года. По его словам, июль предпочтительнее по энергетике.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Теги
РоссияКосмос
Большинство поглощенных белыми карликами экзопланет оказались не похожи на Землю
Для их описания планетологам пришлось разработать собственную классификацию минералов и пород
Большинство поглощенных белыми карликами экзопланет оказались не похожи на Землю
Читать полностью