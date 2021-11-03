Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай успешно вывел в среду на заданную орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-32. Запуск, передает агентство "Синьхуа", осуществлен в 15:43 по пекинскому времени (10:43 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Си" (CZ-2C, Long March-2C) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.

Это уже вторая группа аппаратов данной серии на орбите. Их количество в сообщении не уточняется, равно как и задачи, которые они будут выполнять.

Нынешний запуск стал 394-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".