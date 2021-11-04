Новый российский модуль "Причал" пристыкуется к МКС вечером 26 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Стыковка узлового модуля "Причал" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" запланирована на вечер 26 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Стыковка корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" запланирована на 18:25 мск 26 ноября", - отметили в госкорпорации.

До этого, 25 ноября, место стыковки для "Причала" освободит "Прогресс МС-17". "Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" № 446 от многоцелевого лабораторного модуля "Наука" запланирована на 14:18 мск 25 ноября", - пояснили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, грузовой корабль "Прогресс М-УМ" покинет МКС ночью 22 декабря. "Отделение от узлового модуля запланировано на 01:20 мск 22 декабря", - добавили в госкорпорации.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".