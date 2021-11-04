Экипаж SIRIUS-2021 проведет более 70 экспериментов в ходе миссии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Члены экипажа миссии SIRIUS-2021 проведут более 70 экспериментов в ходе 240 дней изоляции. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор проекта Сергей Пономарев.

"У нас планируется более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, физиология, санитарная гигиена, микробиология, биохимия, иммунитет и другие", - сказал он.

Также, по словам Пономарева, запланирована и операционно-техническая программа, направленная на повышение реалистичности миссии (управление ровером, различные операции, связанные с выходом на поверхность Луны, контроль параметров окружающей среды и т. д.). Кроме того, будут включены в сценарий эксперимента нештатные ситуации, с которыми экипажу придется справляться самостоятельно.

В Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября стартовал 240 дневный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. В состав экипажа вошли трое мужчин и три девушки из России, США и ОАЭ.

Об эксперименте

Добровольцам-испытателям в течение 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность Луны и вернуться обратно. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три эксперимента продолжительностью в год.