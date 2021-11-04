Источник: подготовка белорусского космонавта для полета на МКС потребует два года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два года потребуется, чтобы подготовить к полету белорусского космонавта-исследователя. Об этом сообщил ТАСС источник в российской ракетно-космической отрасли.
"Роскосмос предложил белорусской стороне подготовить космонавта-исследователя. Для этого потребуется серьезная подготовка, которая займет два года", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, со стороны Национальной академии наук Белоруссии нужно будет разработать программу научных экспериментов на орбите.
"Консультации по линии Центра подготовки космонавтов уже начались", - добавил собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия готова включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции. По его словам, этот вопрос обсуждался с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили накануне.