Детали подготовки и полета белорусского космонавта обсудят в ближайшее время

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и Национальная академия наук Белоруссии скоро начнут обсуждение полета белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"Все организационные и технические детали будут обсуждены с коллегами в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе уточнили, что госкорпорация совместно с Академией наук РБ выполнит это поручение глав государств Союзного государства. "Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту РС [российского сегмента] МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей РБ", - добавили в госкорпорации.

В Роскосмосе также подчеркнули, что предложение состоит в подготовке космонавта-исследователя, готового работать в составе отряда космонавтов Роскосмоса.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия готова включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции. По его словам, этот вопрос обсуждался с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили накануне.

Источник в российской космической отрасли сообщил ТАСС в четверг, что Роскосмос предложил подготовить к полету космонавта-исследователя. Для этого, добавил собеседник агентства, потребуется два года.