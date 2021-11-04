Суд в США отклонил иск Blue Origin к NASA по контракту на разработку лунного модуля

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Суд в США отклонил иск принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг NASA.

"В четверг федеральный суд США уведомил NASA, что иск Blue Origin, касавшийся предоставления компании SpaceX контракта на разработку лунного посадочного модуля, отклонен, - указывается в тексте. - NASA в кратчайшие сроки возобновит сотрудничество со SpaceX в рамках контракта". В космическом ведомстве пообещали продолжать сотрудничество с американскими компаниями с целью стимулировать конкуренцию в области подготовки пилотируемых миссий на Луну.

16 апреля NASA объявило о предоставлении SpaceX контракта объемом $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля и об отклонении заявки компаний Blue Origin и Dynetics. Свое решение ведомство объяснило своими ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.

В августе Blue Origin предъявила иск NASA, обвинив ведомство в ненадлежащей оценке предложения по строительству модуля. Исполнение контракта между NASA и SpaceX было снова приостановлено.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - это виток корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х. В августе текущего года генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в том числе в связи с задержками в разработке скафандров.