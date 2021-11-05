Китайские космонавты в ближайшие несколько дней совершат выход в открытый космос

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Находящиеся на орбите члены экипажа китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" в ближайшие несколько дней планируют совершить выход в открытый космос. Об этом сообщило в пятницу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Члены экипажа "Шэньчжоу-13" в ближайшие несколько дней совершат первый выход в открытый космос", - сказано в заявлении. Отмечается, что с момента прибытия на станцию 16 октября они занимались перемещением грузов, доставленных на базовый модуль станции "Тяньхэ". Тайконавты распаковали скафандры и протестировали их, провели медицинский осмотр, а также сделали серию упражнений для привыкания к условиям невесомости.

Кроме того, они провели учения по оказанию медицинской помощи и срочной эвакуации со станции, а также потренировались в использовании установленной на внешней стороне станции механической руки-манипулятора.

Экипаж "Шэньчжоу-13" состоит из трех человек: для командира Чжай Чжигана и женщины-космонавта Ван Япин это уже второй полет в космос, в то время как для их коллеги Е Гуанфу экспедиция является дебютом в карьере. Как отмечает Управление программы пилотируемых космических полетов, космонавты находятся в хорошем состоянии, а оборудование станции работает в штатном режиме.

Чжай Чжиган является первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос. В 2008 году в ходе миссии "Шэньчжоу-7" он пробыл за пределами корабля 22 минуты.

Об экспедиции

Старт "Шэньчжоу-13" состоялся 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск, 15 октября) на площадке космодрома Цзюцюань в Северном Китае. Через девять с половиной часов тайконавты вошли в главный модуль станции и приступили к операциям по ее обслуживанию и эксплуатации. На орбите они пробудут шесть месяцев.

Запуск "Шэньчжоу-13" - шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует выполнить работы второй стадии, когда будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого управление программы пилотируемых космических полетов страны отправит на орбиту еще шесть аппаратов, из них два - модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", еще два - пилотируемые, а остальные - грузовые.