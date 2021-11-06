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Космонавт Шкаплеров принял командование МКС

В Роскосмосе отметили, что процесс передачи смены - это формальная церемония подписания документов между двумя командирами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров стал новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в субботу в Роскосмосе.

"На МКС состоялась "пересменка" экипажей. Антон Шкаплеров - новый командир МКС", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

В госкорпорации отметили, что процесс передачи смены - это формальная церемония подписания документов между двумя командирами. С 4 октября командиром МКС был астронавт Тома Песке.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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