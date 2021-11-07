{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайские космонавты на орбитальной станции приступили к проведению внекорабельных работ

Выход в открытый космос совершили капитан экипажа Чжай Чжиган и женщина-тайконавт Ван Япин

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Космонавты на орбитальной станции КНР в воскресенье приступили к проведению внекорабельных работ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, выход в открытый космос совершили капитан экипажа Чжай Чжиган и женщина-тайконавт Ван Япин. Их коллега Е Гуанфу будет поддерживать с ними связь и координировать взаимодействие, не выходя за пределы модуля.

Согласно плану, космонавты будут проводить работы вне станции в течение шести часов.

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту состоялся 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск 15 октября) с космодрома Цзюцюань в Северном Китае. Через девять с половиной часов они вошли в главный модуль станции и приступили к операциям по ее обслуживанию. На орбите они пробудут шесть месяцев.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

Теги
Китай
Китайские космонавты на орбитальной станции провели учения по экстренной эвакуации
Они отработали действия по выходу из главного модуля "Тяньхэ" в возвращаемую капсулу пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13"
Читать полностью