Китайские космонавты на орбитальной станции приступили к проведению внекорабельных работ

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Космонавты на орбитальной станции КНР в воскресенье приступили к проведению внекорабельных работ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, выход в открытый космос совершили капитан экипажа Чжай Чжиган и женщина-тайконавт Ван Япин. Их коллега Е Гуанфу будет поддерживать с ними связь и координировать взаимодействие, не выходя за пределы модуля.

Согласно плану, космонавты будут проводить работы вне станции в течение шести часов.

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту состоялся 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск 15 октября) с космодрома Цзюцюань в Северном Китае. Через девять с половиной часов они вошли в главный модуль станции и приступили к операциям по ее обслуживанию. На орбите они пробудут шесть месяцев.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.