Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS должен стартовать в начале 2023 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный годовой эксперимент SIRIUS, моделирующий полет в дальний космос, планируется начать на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил ТАСС главный менеджер проекта SIRIUS, заведующий отделом ИМБП РАН Марк Белаковский.

"Сегодня есть словесная договоренность о проведении еще трех годичных экспериментов. Думаю, что мы можем начать такой эксперимент в первом квартале 2023 года", - сказал он.

По словам Белаковского, к российскому институту обратились многие страны для участия в годичном эксперименте, ряд контрактов уже подписан.

4 ноября на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве стартовал восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию к Луне. Экипажу, в который вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ, за 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться обратно. Все это время экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 гг. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.