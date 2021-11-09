Россия будет использовать МКС как минимум до 2027-2028 годов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) продлится как минимум до 2027-2028 годов. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Станция будет использоваться по крайней мере до 2027-2028 годов, и это использование должно быть максимально выгодно", - сказал он на XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов, посвященной 60-летию полета Ю. А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания ПАО "РКК "Энергия".

По словам исполнительного директора, запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и узлового модуля "Причал" не означает завершение развития МКС. "У нас как раз проработки и эскизные проекты, которые должны делаться, должны рассматривать разные варианты, в том числе и вариант с использованием текущей станции для создания станции нового поколения", - отметил он.

В конце июля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что существует два предложения создания новой орбитальной станции. По его словам, первое состоит в формировании российской национальной станции путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите, второй - уходить на новую российскую орбитальную служебную станцию, основой которой может стать Научно-энергетический модуль. Такая станция будет находиться на орбите 97-98 градусов на приполярной орбите.