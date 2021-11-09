Российские космонавты с МКС поздравили нижегородцев с юбилеем города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Члены экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили нижегородцев с 800-летием города. Видеозапись на своей странице в Instagram во вторник разместил губернатор области Глеб Никитин.

"Дорогие нижегородцы, вас приветствуют российские члены экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Поздравляем вас с 800-летием Нижнего Новгорода. В вашем регионе потрясающая природа с великими реками, ландшафтом и великолепными закатами, классическое искусство и современный стрит-арт, энергия мегаполиса и уют регионального города. Именно в Нижегородском крае появился самый узнаваемый символ России - хохломская роспись", - обратился к нижегородцам Антон Шкаплеров.

Петр Дубров в поздравлении отметил, что Нижний Новгород всегда был опорой страны. "В XVII веке нижегородское ополчение спасло Россию от интервентов, в XIX веке Нижний был ключевым торговым центром страны. Сегодня Нижний динамично развивается. Желаем, чтобы 800-летие стало для города началом новых позитивных изменений", - сказал Дубров.

На протяжении всего поздравления в невесомости на МКС парил один из талисманов празднования 800-летия города - мягкая игрушка олененок Нино.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.